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Ayvalık'taki alacak kavgasında 1 kişi öldü

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki alacak tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada Bekiş Yavaş hayatını kaybetti

14 Ekim 2018 18:20

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki alacak tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada Bekiş Yavaş hayatını kaybetti.
Gömeç ilçesi Ulubeyler Mahallesi\'nde zeytincilikle uğraşan Bekir Yavaş ile kendisine 40 bin lira borcu olduğu iddia edilen Ümit Akman, dün akşam Ayvalık\'a bağlı kırsal Tıfıllar Mahallesi\'ndeki  bakkal dükkanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akman, yanındaki tabancayla Yavaş\'a 3 el ateş etti. Yavaş, kurşunların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı incelemenin ardından, Yavaş\'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Olay yerinden otomobille kaçan Ümit Akman, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Akman\'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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