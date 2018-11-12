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Ayvalık'ta 'uçak düştü' iddiası ilçeyi hareketlendirdi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada yayılan uçak düştüğü yönündeki iddialar bölgede hareketli saatler yaşanmasına neden oldu

12 Kasım 2018 01:11

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada yayılan uçak düştüğü yönündeki iddialar bölgede hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Balıkesir Valiliği ve Ayvalık Kaymakamlığı, uçak düştü iddialarını doğrulamazken, itfaiye ve jandarma ekiplerinin kırsal Çakmak ve Kırcalar Mahalleleri’nde iddiaların ardından devriyelerini yoğunlaştırdıkları öğrenildi.
Ayvalık’ın kırsal Çakmak ve Kırcalar Mahalleleri arasında sosyal medyada bir uçağın düştükten sonra çekildiği iddia edilen duman görüntüleri, ilçede hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntü ve söylentiler sonrası ilçedeki itfaiye, jandarma ve polise uçak düştü ihbarı yapılırken, araştırma yapan ekipler herhangi bir bulgu veya bilgiye rastlamadı. Balıkesir Valiliği ve ilçe kaymakamlık yetkilileri ise, kendilerine uçak düştüğü şeklinde kolluk kuvvetlerinden bir bilgi ulaşmadığını belirtek, söylenti ve görüntüleri doğrulamadı.
Söylentiler üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri görüntülerin çekildiği iddia edilen Çakmak ve Kırcalar Mahalleleri’nde araştırma yaptığı öğrenildi.

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