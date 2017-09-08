Ayvalık'ta Türk-Yunan dostluğu

Tuncel YILMAZ / AYVALIK, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nın 3\'üncü Lig takımlarından Agias Paraskevis ile Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek için düzenlenen futbol maçında, karşı karşıya geldi.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı\'nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi ekip kaptan Serhat\'ın golleriyle 2-0 kazanırken, iki takım futbolcularının oluşturduğu dostluk köprüsü, müsabakanın önüne geçti. Maçın ardından tesislerde düzenlenen yemekte Türk ve Yunan futbolcular keyifli dakikalar geçirirken, iki kulüp yöneticileri sohbet etti.

Agias Paraskevis Takımının Teknik Direktörü Christos Pelekis, dostluk maçının en kısa sürede Midilli\'de tekrarlanmasını istemesi, Ayvalık kulübü tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova\'nın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda konuk ekibe Ayvalıkgücü Belediyesi\'nin hazırlattığı üzerinde, \'Sevgiyi Hissedin Ayvalık\'tasınız\' yazılı ve içinde Türk Lokumu ile Ayvalık\'a has siyah zeytin kavanozlarının bulunduğu çantalar hediye edildi.

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