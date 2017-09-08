T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta Türk-Yunan dostluğu

Tuncel YILMAZ / AYVALIK, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan'ın Midilli Adası'nın 3'üncü Lig takımlarından Agias Paraskevis ile Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek için düzenlenen futbol maçında, karşı karşıya gel

08 Eylül 2017 19:39

Tuncel YILMAZ / AYVALIK, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nın 3\'üncü Lig takımlarından Agias Paraskevis ile Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek için düzenlenen futbol maçında, karşı karşıya geldi.
Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı\'nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi ekip kaptan Serhat\'ın golleriyle 2-0 kazanırken, iki takım futbolcularının oluşturduğu dostluk köprüsü, müsabakanın önüne geçti. Maçın ardından tesislerde düzenlenen yemekte Türk ve Yunan futbolcular keyifli dakikalar geçirirken, iki kulüp yöneticileri sohbet etti.
Agias Paraskevis Takımının Teknik Direktörü Christos Pelekis, dostluk maçının en kısa sürede Midilli\'de tekrarlanmasını istemesi, Ayvalık kulübü tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ufuk Ova\'nın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda konuk ekibe Ayvalıkgücü Belediyesi\'nin hazırlattığı üzerinde, \'Sevgiyi Hissedin Ayvalık\'tasınız\' yazılı ve içinde Türk Lokumu ile Ayvalık\'a has siyah zeytin kavanozlarının bulunduğu çantalar hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tuncel YILMAZAYVALIK DHA SPOR Toto Bölgesel Amatör LigAyvalıkgücü Belediyespor Yunanistan Midilli AdasıLigAgias ParaskevisTürkYunanAyvalık Hüsnü Uğural StadıSerhatMaçınTürkYunanAgias Paraskevis Takımının Teknik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24