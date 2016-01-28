Ayvalık'ta toplanması yasak olan 900 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi’nde, toplanması yasak olan 900 kilogram deniz patlıcanı ile yakalanan 2 kişiye 1113’er lira para cezası kesildi. Öte yandan, İzmir'in Aliağa İlçesi’nde de yarım ton deniz patlıcanı ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen 25 Ocak’ta devriye görevi yaparken, Küçükköy Mahallesi, Tuzla Mevkisi’ndeki Türkyılmaz Sitesi Sahili’nde, F.B.’yi yasak olmasına rağmen denizden toplandığı belirlenen 8 ayrı çuval içindeki toplam 400 kilogram deniz patlıcanı ile yakaladı.

Aynı gün aynı mevkideki Alder Sitesi Sahili’nde de M.A.K.’ye ait 10 çuval içinde toplam 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Deniz patlıcanlarına el konulup, Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Soruşturma kapsamında, deniz patlıcanları ile yakalanan iki kişiye, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" etmek suçundan 1113’er lira idari para cezası kesildi.

İzmir'de yarım ton deniz patlıcanı

Öte yandan, İzmir'in Aliağa İlçesi’nde, yarım ton deniz patlıcanı ile yakalanan 3 kişiye 1115’er lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları denize dökülerek tekrar doğal ortamlarını bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Aliağa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Nehri’nin dinize döküldüğü mevkide yasak olmasına rağmen balıkçılar tarafından deniz patlıcanı toplandığını belirledi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, canlı kalmaları için hazırlanan bir düzenek içinde toplam 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi. Herbiri 10 ile 25 santimetre boyundaki deniz patlıcanlarına el konuldu. Deniz patlıcanlarını topladıkları belirlenen 3 balıkçı hakkında ise tutanak tutulup, 1115’er lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları çuvallara doldurulup, kamyonetle Aliağa’daki başka bir sahile götürülüp, denize dökülerek tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

Avlanması yasak olan deniz patlıcanlarının Tayvan, Singapur, Hong Kong, Çin ve Kore gibi uzak doğu ülkelerine ihraç edildiği, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığı öğrenildi.

Denizi temizliyor

Denizlerin kıyılarına yakın sığ yerlerinde rastlanan deniz patlıcanına deniz hıyarı da denir. Deniz patlıcanı derisidikenlilerden omurgasız bir çeşit canlıdır ve özellikle Çin mutfağında oldukça rağbet görür. Deniz patlıcanı, denizi temizlemesi yönüyle de bilinir.