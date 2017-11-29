Ayvalık'ta tepki çeken ev ve arazi ihalesi durduruldu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Çamoba, Akçapınar, Bağyüzü ve Karaayıt mahalleleri başta olmak üzere toplam 16 kırsal mahallede halkın yaşadığı arazilerin bir kısmının Hazine tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılmasıyla ilgili CHP ve AK Parti Ayvalık ilçe başkanlarından köylüleri sevindirecek açıklama geldi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker ve AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, ihalelerin durdurulduğunu açıkladı.

Ayvalık\'ta 16 kırsal mahallede halkın yıllardır yaşadığı ev ve arazilerinin bir bölümü, 6292 sayılı Orman Köylüleri\'nin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine\'ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereği tarım arazisi olarak, bir bölümü ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği arsa statüsü ile Hazine tarafından satışa çıkarıldı. Bazı evler için 45 bin liraya ulaşan satış fiyatı ile ihalenin açık usulle yapılacak olmasına köylüler tepki gösterdi. Başta Çamoba Mahallesi\'nde olmak üzere köylüler imza kampanyası başlattı. İlk etapta 2 bin 3 imza toplandı.

\'HALKIMIZIN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ\'

Köylerinde 11 evin satışa çıkarıldığını belirten Akçapınar Mahallesi Muhtarı Yasin Ataş, \"Mahallem 450 haneli. 2011 yılında tespit oldu ama yürürlüğe geçmesi 2014-2015 yılları arasında oldu. Mahallemin yüzde 60\'ı Maliye\'den evlerinin, arazilerinin satışını aldı ama geri kalanı şu anda ihale edilip satışı yapılacak. Köylümüz, çok zor durumda. Köylülerimiz arasında ev ve arazisini satın alabilecek arkadaşlarımız var ama alamayacak olanlar da mevcut. Metrekareye göre evlere farklı fiyatlar belirlenmiş ama aralarında 45 bin liraya kadar olan evler var. Haksızlık oluyor. Mağduriyetin giderilmesi için imza kampanyası başlattık. 2 bin 3 imza topladık. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz\" dedi.

\'ANKARA\'DAN KAYSERİ\'DEN TELEFONLAR ALDIK\'

70 bin liraya ulaşan ev fiyatları olduğunu ifade eden Tıfıllar Köyü Muhtarı Mehmet Karaman ise \"2011 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde tarımsal amaçlı kullanılan Hazine arazilerinin devri 15 bin lira bedelle yarısı devlet destekli olmak kaydıyla alındı. Diğer vatandaşların tarımsal amaçlı kullanmadıklarını belirtikleri arazileri, internet üzerinden açık ihale usulü ile satışa çıkarıldı. Değerler dönüm başına 45 bin liraya çıkıyor ve açık ihale usulü ile evlerinin ihaleye çıkarılması insanları rahatsız ediyor. Bu evlerin doğrudan içinde yaşayan insanlara satılması gerekiyor. Mağduriyet yaşanmakta. Bu evleri yeter ki bizlere versinler, alırız. Bugün Kayseri\'den Ankara\'dan telefonlar alıyoruz bu evler için\" diye konuştu.

\'SENELERDİR OTURDUĞUM EVİ SATIŞA ÇIKARIYORLAR\'

Akçapınar Köyü\'nde yaşayan ve evi satışa çıkarılan Ramazan Gökçe de ihaleye tepki göstererek, şunları söyledi:

\"Senelerdir oturduğum, doğduğum ev satılacak. 52 yaşındayım; şu an \'Arazini satıyoruz\' diyorlar ama evimizi satışa sunmuşlar. 41 bin lira bedel konulmuş. bunu bizim ödeyecek gücümüz yok.\"

Mağdur köylülerden Metin Atılgan da \"Evlerimizi açık artırmaya çıkardılar. \'Almak için dilekçe verin\' dediler. Bize açık artırma dilekçesi vermişler, nereden bilelim? Biz evleri kendimiz yaptık. Kendi elimizle yaptığımız evleri açık artırmaya çıkarıyorlar\" diyerek, tepkisini dile getirdi.

\'KÖY EVİ BUNLAR, YALI DEĞİL Kİ\'

CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker ile birlikte Çamoba Mahallesi\'ne giden CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm de konuyu TBMM\'ye taşıyıp, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin yazılı olarak cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Tepkiler sürerken köylüleri rahatlatacak açıklama CHP Ayvalık İlçe Başkanı Ahmet Toker\'den geldi. Toker, Milletvekili Mehmet Tüm, köylüler ve kendilerinin girişimleri sonucunda ihalelerin durdurdurulduğu söyledi. Toker, şunları kaydetti:

\"Kırsal mahallerde, yan yana evlerden birini ev, birini tarım arazisi olarak kabul etmişler. Bir başka ilginçlik de metrekaresi biri için 16 liradan diğeri için 60-65 liradan işlem yapılmış. Halbuki köy evi burası, yalı değil ki. Köylü huzursuz olmuş. Milletvekili Mehmet Tüm ile kırsal mahallere gittik. Ben, \'Evimi istiyorum\' diye bir metin hazırladım. Köylü imza topladı. Mağdurlarla görüştük. Vekilimiz soru önergesi verdi. Olayın duyurularak örtbas edilmesini önlemekti amaç. Çünkü birçok şey gizli saklı ihalelerle gidiyor ve sonuçta mağdur olan vatandaş, köylü oluyor. Dar gelirli kesim mağdur oluyor. Ağalara beylere bir şey olmuyor. Onlar zenginleşiyorlar. Daha sonra AKP Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ile de görüştü vekilimiz ve Maliye Bakanlığı\'nda girişimleri oldu. Dün akşam aldığımız bilgiye göre, ihale durdurulmuş. Herhalde Milletvekili Aydınlıoğlu da bu işi takip etme durumunda kaldı. Bu işin CHP teşkilatının ve Balıkesir milletvekillerinin çabası ile bu aşamaya geldiğine inanıyorum. Bu konu bize gelmeseydi, üzerinde durmasaydık ve dürtmeseydik iktidar milletvekillerinin üzerinde duracaklarını sanmıyorum. Şu an da bu mağduriyet giderildi. Umarım hep yaptıkları gibi Zeytin Yasası\'nda olduğu gibi ısıtıp ısıtıp önümüze sürmezler. Biz bir Ayvalıklı olarak, CHP ilçe teşkilatı ve belediye olarak bu haksızlıkların karşısında duracağız. Amaç bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Amaç bu halkın mağduriyetini gidermek.\"

\'KÖYLÜNÜN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA TEKRAR ÇALIŞMA YAPILACAK\'

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay da 16 kırsal mahallede, yaklaşık 400\'e yakın satışı kapsayan ve 4 Aralık\'ta ilki 16 evin satışını içeren ihalelerin durdurulduğu kaydettiı. Kıtay, \"Dün akşam itibarıyla Milletvekilimiz Ali Aydınlıoğlu ve İl Başkanımız Hasan Demirarslan\'ın girişimiyle köylümüzün sıkıntılarının aktarıldığı Maliye Bakanı\'mızın verdiği talimatla ihaleyle yapılacak satışlar durduruldu. Bununla ilgili köylümüzün isteği doğrultusunda tekrar çalışma yapılıp değerlendirmeye alınacak\" dedi.



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