Ayvalık'ta mülteci teknesi battı; 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı.

Açıklama, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'dan geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Nazlı, Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batmasıyla ilgili Sahil Güvenliği Komutanlığı unsurlarının olay yerine gittiğini belirtti. Kurtarılan sığınmacıların ifadelerine göre teknede 13 kişi bulunduğunu kaydeden Nazlı, "Teknenin batması sonucu 4 çocuk ve bir kadın sığınmacı yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı. Bir kişi aranıyor" dedi.