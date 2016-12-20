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Yaşam

Ayvalık'ta mülteci teknesi battı; 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Bir kişinin kayıp olduğu, 7 kişinin de kurtarıldığı belirtildi

20 Aralık 2016 13:08

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı.

Açıklama, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'dan geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Nazlı, Maden Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batmasıyla ilgili Sahil Güvenliği Komutanlığı unsurlarının olay yerine gittiğini belirtti. Kurtarılan sığınmacıların ifadelerine göre teknede 13 kişi bulunduğunu kaydeden Nazlı, "Teknenin batması sonucu 4 çocuk ve bir kadın sığınmacı yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtarıldı. Bir kişi aranıyor" dedi.

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BalıkesirMaden Adasıfiber tekneBalıkesirNamık Kemal Nazlı

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