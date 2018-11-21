Ayvalık'ta madene, Büyükşehir Belediye Meclisi de ret verdi

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde denizde maden arama çalışmalarına karşı yürütülen kampanyaya Büyükşehir Belediye Meclisi de destek verdi. Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu\'nunda maden çalışmalarının uygun bulunmadığı oy birliği ile kabul edildi.

Ayvalık\'ın Altınova Mahallesi sahillerinde yapılmak istenen maden arama çalışmalarına Büyükşehir Belediye Meclisi de karşı çıktı. Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, Meclis Çevre ve Sağlık Komisyonu\'nunda maden çalışmalarının uygun bulunmadığının oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı. Çevre ve Sağlık Komisyonuna, \'sağduyulu davranışları\' için teşekkür eden Başkan Gençer, \"Altınova\'da bu çalışma yapıldığı takdirde doğal dengenin bozulacağına yönelik elimizde onlarca rapor var. Kıyıda yaklaşık 100 bin kişinin tatil yaptığı, Sarımsaklı plajlarımıza kadar uzanan bölgede demir madeni arayacaklar. Denizde bundan sonra bir hayat kalmayacağını hepimiz tahmin edebiliriz. Tüm çevre örgütleri, tüm siyasi partiler ve Ayvalık’taki vatandaşlar olarak Altınova’da denizde maden aranmasına karşıyız. Büyükşehir Belediye Meclisimizde bu durumu ifade ettik. Gerek Çevre ve Sağlık Komisyonu gerekse Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimiz, Balıkesir’e yakışan çevreye, denize ve yaşama duyarlılığı gösteren bir karara oy birliği ile imza attı. Balıkesir adına örnek bir davranış gösterildi. Ayvalık halkı adına komisyon ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ALTINOVA’MIZI, AYVALIK’IMIZI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK\'

Altınova\'nın dünyada ender rastlanan sahil şeridine sahip olduğunu söyleyen Başkan Gençer, \"Tüm bu güzellikleri barındıran Altınova’mızın üzerine titrememiz gerekirken, Madra çayının milyonlarca yılda getirdiği alüvyon ile deniz içinde oluşan ve koruma altında olan Altınova kıyı kumulunda bir maden şirketi, deniz kumunu vakumlayıp metalik maden aramak istiyor. Orhan Kandemir Densan Madencilik adlı bir şirket tarafından 1608 hektarlık deniz ruhsat alanı içerisinde 23.66 hektarında demir madeni arama ve çıkarma ile ilgili ÇED süreci başlatıldı. Projeye göre; Ayvalık\'ın 10, Altınova\'nın 3 kilometre kuzeybatısında yer alan bölgede, denizin 22 metre dibinde olan alandan günde 300 ton, yılda ise 90.000 ton kum denizden çekilerek içindeki demir alınacak. Sahildeki yazlık evlere 300 metre uzaklıkta yapılmak istenen madencilik bu bölgede yaşayan vatandaşları doğrudan etkileyecek. Tamamı yazlık konutlarla dolu olan sahilde, üstelik yıllardan beri kıyı erozyonu sorunu ile boğuşan ve devletimizin erozyonu önlemek için milyonlarca liralık yatırım yaptığı denizde hem halk sağlığı hem ekolojik denge hem de turizm bölgesi olarak dikkat çeken kentimizin doğal güzellikleri göz ardı edilerek sözde demir madeni çıkartılmak isteniyor. Başta Ayvalık Belediyesi olarak biz, ilçemizde faaliyet gösteren çevre örgütleri, akademisyenler ve yöre halkımızla birlikte ‘Madene hayır’ diyoruz. Altınova’mızı ve Ayvalık’ımızı korumak için mücadelemiz sürecek\" diye konuştu.

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