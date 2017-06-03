Ayvalık'ta köpek katliamı

Balıkesir Ayvalık merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Teknik Güçbirliği Sitesine giden zeytinlik arazi yanındaki yolda, katledilen 7 köpeği gören Halil Koç, belediyeye haber verdi. Gelen ekipler, köpekleri gömülmek üzere götürdü.



Köpeklerden birinin kulağındaki küpenin çıkarıldığını belirten Halil Koç, "Köpeklerin başka yerde zehirlenmiş, buraya atıldığını sanıyorum. O civarda 20'ye yakın köpek var çünkü. Site sakinleri yemek verip besliyorlarmış. Kimler tarafından neden zehirlendiği bulunsun" dedi.



Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de yaptığı yazılı açıklamada, "Küpesiz köpekler bölgeye yeni atılmış. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak bölgeye hemen intikal ettik. Fakat köpekler için artık çok geçti.Araştırmalarımız sonrası köpeklerin yüksek ihtimalle fare zehriyle zehirlendiği kanısına vardık. İncelemelerimiz bitince sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız ve bu tarz yer değiştirmelerin, atılmaların ve zehirlenmelerin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.