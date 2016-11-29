Ayvalık'ta eğitime yağmur engeli

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yaptığı açıklamada, ilçede, son 24 saatte metrekareye yaklaşık 215 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Şiddetli yağış nedeniyle ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştuğunu, ulaşımın aksadığını dile getiren Nazlı, "İlçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verdik" dedi.

Nazlı, hasar tespit çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladıklarını kaydetti.

Ayvalık'ta gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, Ayvalık-Altınova karayolunda ulaşımın durmasına ve tarım alanlarında su baskınlarına neden oldu.

İlçe genelinde devam eden sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunun 23 kilometre uzunluğundaki Ayvalık-Altınova Mahallesi kesiminde trafik durdu.

Karayolları ve trafik ekiplerince bu yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Şiddetli yağış yüzünden Altınova ve Küçükköy mahallelerindeki tarım alanları sular altında kaldı.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinden dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Kimi ev ve iş yerlerinin bodrum ve

zemin katlarında ise su baskınları yaşandı.