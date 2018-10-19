Ayvalık'ta duvarlar dile geldi; Belediye: Sevgiyi hissedin, çalışanlar: Maaşları öde!

Belediye çalışanlarının yaklaşık 5 aydır ücretlerini alamadığı Ayvalık’ta duvarlar dile geldi. CHP’li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’i maaşları ödemeye çağıran yazılamaların yanı sıra yurt dışı gezilerine tepki ve istifa talepleri de var.

Maaşları ödenmeyen çalışanlar tarafından yazıldığı sanılan duvar yazılarında Rahmi Gençer istifaya çağrıldı.

Sendika.org'un Ayvalık’tan yayın yapan papalina.org sitesinden dikkati çektiği haberde şu ifadeler yer aldı:

“Maaşları öde, Kıbrıs neyin” yazılaması ise Rahmi Gençer’in 6 Ekim’de çocuk müzik grubu Zeytin Çekirdekleri için düzenlediği Kıbrıs gezisinde, konuyla ilgisi olmayanların gezi masraflarının da belediye bütçesinden karşılandığı söylentilerine gönderme yapıyor.

Ücretlerin ödenmemesi durumu daha önce de yaşanmış ve ilçede benzer duvar yazıları görülmüş, belediye binasına molotof kokteyli atmıştı.

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