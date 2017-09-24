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Ayvalık'ta denizde toplam 126 Suriyeli kaçak yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, son 24 saat içinde, dört ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen yabancı uyruklu toplam 126 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ya

24 Eylül 2017 17:36

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, son 24 saat içinde, dört ayrı lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen yabancı uyruklu toplam 126 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Sahil Güvenlik Ayvalık Grup Komutanlığı bünyesindeki TCSG-8 ve Saget 35 isimli botlar, dün akşam saatlerinde, Ayvalık\'ın Badavut kumsalı açıklarından iki lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60, bugün saat 03.00 sıralarında da 66 Suriyeli kaçağı yakaladı. Her iki operasyonda yakalanan toplam 122 kaçak, Ayvalık\'ın Cunda Adası\'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Ayvalık Grup Komutanlığı\'na getirildi. Yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçaklara, insani yardım yapıldı. Kimlik tespitleri için Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edilecek kaçakların, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edileceği bildirildi.

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