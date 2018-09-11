Ayvalık'ta Deniz Gezmiş'i anan 30 kişinin yargılanmasına başladı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilişlerinin 45’inci yıl dönümünde izinsiz anma töreni düzenledikleri gerekçesiyle 30 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ayvalık\'ta 6 Mayıs 2017 günü, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan\'ın idam edilişinin 45\'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene katılan 30 kişi hakkında, yetkililere bildirimde bulunmadan toplantı ve gösteri yürüyüşü yapıldığı gerekçesiyle polis tarafından işlem başlatıldı. Ardından savcının hazırladığı iddianameyle dava açıldı. CHP eski İlçe Başkanı Ahmet Toker, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, Altınova Belediyesi\'nin son başkanı Asım Sürer, Emek Partisi Ayvalık eski ilçe başkanı Ömer Arslan, ÖDP Ayvalık eski ilçe başkanı Kemal Gözüyaşlı ve Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Mehmet Tosunoğlu’nun da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması dün Ayvalık Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 32 maddesine göre şüphelilerin ek savunmaları alınırken, dava 19 Kasım 2018 tarihine ertelendi.

\'ANAYASA, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI KORUYOR\'

Yargılanan isimlerden Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, “6 Mayıs Deniz Gezmiş’lerin idamının 45\'inci yıldönümüydü. Biz onları anmak için bir araya geldik. Anayasa\'dan doğan ifade hakkı özgürlüğümüzü kullanarak orada bulunduk. Şimdi de Kaymakamlığın genelgesi var deniyor. Biz bunu doğru bulmadığımızı belirttik. KHK ile çıkartılan yasa ve buna atıf yapılan genelge Fetullahçı terör örgütü için çıkartılmıştır. Biz siyasi parti ve demokratik kitle örgütleriyiz. OHAL yasası, Anayasa\'nın üzerinde olamaz. Anayasa\'nın koruduğu İfade özgürlüğümüzü kullandık” dedi.

SEMBOLİK DARAĞACI İLE ANILMIŞLARDI

Ayvalık\'ta 6 Mayıs 2017 tarihinde, idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak için etkinlik düzenlendi. Gezmiş’leri anmak için sembolik darağacı ile yürüyüşlerine izin verilmeyen Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, CHP ilçe binası önüne darağacını bırakarak, Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yapmış ve darağacından çıkardıkları ipler ile karanfilleri denize atmıştı.

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