Ayvalık'ta büyük zaferin coşkusu yaşandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96’ncı yıldönümü törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katılan vatandaşlar, Atatürk Anıtı’nı çiçek bahçesine dönüştürdü.

Mustafa Kemal’in başkumandanlığında, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz\'un yıldönümünde düzenlenen program, Ayvalık Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesiyle başladı. Vali Yardımcısı Şükrü Kara, İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İlçe Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Olcay Okumuş ve Sahil Güvenlik 80 Bot Komutanı Albay Cemhan Kocabaş tarafından kurum amirleri, siyasi parti başkanları, dernekler ve meslek odası temsilcileri ile okul müdürlerinin bayram tebrikleri kabul edildi.

ATATÜRK ANITI ÇİÇEK BAHÇESİ OLDU

Zafer Bayramı kutlamaları, saat 09.45’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla devam etti. Törende, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı çelenkleri alkışlar arasında Atatürk Anıtı’na kondu. Şef Ergün Tekincan yönetimindeki belediye bandosunun verdiği Ti işareti ile Atatürk’ün manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleri ile kutlamaya katılan vatandaşlar, Atatürk Anıtı’nı çiçek bahçesine dönüştürdü.

BU ZAFER, MODERN TÜRKİYE’Yİ YARATAN İLERLEME HAMLESİNİN İTİCİ GÜCÜ OLMUŞTUR

Günün önemine ilişkin konuşmayı yapan Tabip Albay Fatih Özenalp, 30 Ağustos Zaferi’ne giden süreci anlattı. Özenalp, şunları söyledi:

“Kurtuluş Savaşımız, 30 Ağustos 1922’de bizzat Başkomutan Mustafa Kemal’in sevk ve idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile taçlanmıştır. Bu muharebe esnasında batılı askeri uzmanların, ‘6 ayda zor düşer’ dedikleri Yunan savunma hatları, 4 gün gibi kısa süre içinde kahraman Türk ordusu tarafından paramparça edilmiş, Yunan ordusunun büyük bir bölümü imha edilmiş ve Yunan üst düzey komutanlarının büyük bölümü tutsak edilmiştir. Tarihi boyunca hür yaşamış Türk milleti bu işgale boyun eğmemekle, bundan sonra da hür yaşayacağını göstermiştir. Bu zafer, milletimizin kendisine olan güvenini tekrar kazanmasını sağlamış, aynı zamanda modern Türkiye’yi yaratan ilerleme hamlesinin itici gücü olmuştur. Bütün dünyada sömürgeci devletlerin ezdiği uluslara örnek teşkil etmiş, umutları tükenen toplumlara bir umut meşalesi olmuştur.”

Törende, Sakarya İlkokulu öğrencisi Simay Çınar şiir okudu. Huriye Kara yönetimindeki Ayvalık Folklor Derneği ile Sakarya İlkokulu halk oyunları ekibinin Balıkesir yöresine ait gösterilerinin ardından tören sona erdi.

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