Ayvalık'ta batan teknenin sahibinin cesedi bulundu

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan \'Belinay\' isimli teknedeki 5 kişiden 1\'i kurtulurken, aranan 3 kişiden tekne sahibi Volkan Çanakçı\'nın cesedine ulaşıldı. Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülürken, Kerem İncedayı\'nın cesedine ise dün ulaşılmıştı.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nden önceki gün saat 01.30 sıralarında deniz patlıcanı avcılığı için denize açılan Volkan Çanakçı, Mert Boysener, Mustafa Fırat Göral, Hayri Kar ve Kerem İncedayı\'nın içinde bulunduğu \'Belinay\' isimli 9 metre boyundaki tekne, çıkan fırtınada alabora olarak battı. Sahile doğru yüzmeye başlayan Mert Boysener\'in devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bulunup, kurtarılmasının ardından kayıp 4 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Önceki gün yapılan arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

HAVADAN VE DENİZDEN ARANDILAR

İzmir\'de Ege Deniz Bölge Komutanlığı’ndan gelen dalgıçlar, Altınova iskelesi açıklarında 28 metre derinlikte yeri tespit edilen batık tekneye dalış yaptı. İçinde ve çevresinde yapılan aramada da 4 kişi bulunamadı. Dalgıçlar, dün de bölgede dalış yaparak, arama çalışmalarını sürdürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri havadan 1 helikopter ve denizden de 3 bot ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, karadan da jandarma ekipleri çalışmalara katıldı. Bölgedeki balıkçılar da kayıp 4 kişiyi bulmak için tekneleriyle denizdeki arama çalışmalarına eşlik etti. Batan tekneden yüzerek, kurtulan Mert Boysener ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine verdiği ifadesinde, \"5 kişi denize düştük, hepimiz sağdık. Benim yüzmem iyi olduğu için diğer arkadaşlar, \'Sen git, bize de yardım getir\' dediler. Ben de sahile doğru yüzmeye başladım. Dikili bölgesinde konuşlu olan bir bot, beni kıyıya yüzerken kurtardı\" dedi.

KEREM İNCEDAYI\'NIN CESEDİNE DÜN ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, dün Kerem İncedayı\'nın cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 15.30 sıralarında İncedayı\'nın cesedini 28 metre derinlikteki batık tekne yakınında buldu. Seyyar manavlık yapan İncedayı\'nın 1,5 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu öğrenildi.

TEKNE SAHİBİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını bugün de sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, saat 12.00 sıralarında, tekne sahibi Volkan Çanakçı\'nın cesedini buldu. Çanakçı\'nın cansız bedeni, 28 metre derinlikteki batık teknenin 20 metre yakınında bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Çanakçı\'nın cansız bedeni, Ayvalık Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırılırken, arama kurtarma çalışmalarını izleyen Çanakçı\'nın yakınları gözyaşı döktü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ile havadan ve denizden kayıp olan Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar\'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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