Ayvalık'ta balık çiftlikleri için 'ÇED gerekli değildir' kararına 2'nci iptal

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR İdare Mahkemesi, Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliği\'nin verdiği \'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir\' kararını, 2\'nci kez hukuka aykırı bularak iptal etti.

Ayvalık Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi önünde kurulan 2 balık çiftliği hakkında, daha önce verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararının iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi\'ne, Ayvalık Tabiat Derneği adına 2016 yılında dava açıldı. Balıkesir İdare Mahkemesi, Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliği\'nin verdiği \'ÇED gerekli değildir\' kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dosya temyiz edildi.

Danıştay 14\'üncü Daire Başkanlığı, Balıkesir İdare Mahkemesi\'nce verilen iptal kararını usul yönünden bozdu. Kararın gerekçesinde, Balıkesir Valiliği\'nce art arda verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararlarının her biri için ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiği ifade edildi.

\'ÇED UYGULAMASINA TABİ\'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından \'hassas alan\' olarak nitelendirilen Edremit Körfezi\'nde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı\'nın etki alanında yer alan balık çiftliklerinin yaratacağı ekolojik tahribatı önlemek amacıyla, Ayvalık Tabiat Derneği tarafından ayrı ayrı dilekçeler verilerek 25 Nisan 2018 tarihinde iki yeni dava açıldı. Balıkesir İdare Mahkemesi her iki dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu, \'ÇED gerekli değildir\' kararlarını ikinci kez iptal etti. İdare Mahkemesi\'nin iptal gerekçesinde, \"Bütün olarak değerlendirildiğinde yılda 1000 ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasına tabi olduğu sonucuna varılmıştır\" denildi.

Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu tarafından iptal kararı üzerine yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Dava sürecinde desteklerini esirgemeyen ve ortak tavır koyalım diyerek birlikte hareket eden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer\'e, Engürü Sitesi Yönetim Kurulu\'na ve Başkanı Gürsel Uslu\'ya, davaya müdahil olarak katkı sunan Ayvalık Kent Konseyi\'ne, davayı ücret almadan gönüllü olarak üstlenen avukat Özlem Yılmaz\'a, davanın açılma sürecinde bilgi paylaşımında bulunan Karaburun Kent Konseyi\'ne teşekkür ederiz.\"



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