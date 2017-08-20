Ayvalık’ta aynı bölgede iki gün sonra yine yangın çıktı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Ayvalık İlçesi\'nde, geçen Perşembe günü 15 hektarlık ormanın zarar gördüğü, Şeytan Sofrası eteklerinde bugün de yangın çıktı.

Ayvalık İlçesi Şeytan Sofrası eteklerinde bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yaklaşık 3 dönüm alanda etkili olan yangına 4 arazöz ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI