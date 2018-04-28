T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta, Ayla Algan'a 'tiyatro emek ödülü'

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen tiyatro festivalinin onur konuğu, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan'a 'tiyatro emek ödülü' verildi

28 Nisan 2018 19:04

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'İN Ayvalık ilçesinde bu yıl 9\'uncusu düzenlenen tiyatro festivalinin onur konuğu, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan\'a \'tiyatro emek ödülü\' verildi.
Ayvalık Kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD), Ayvalık Sanat Derneği (ASD) ve Ayvalık Belediyesi tarafından ‘Her şeye rağmen tiyatro’ sloganıyla düzenlenen Ayvalık Tiyatro Festivali’ne tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan katıldı. Çocuk tiyatroları, sokak gösterileri ve atölye çalışmalarının yapıldığı festivalde Algan’a da ‘Tiyatro emek ödülü’ verildi.
Algan’ın festivale onur vermesinden duyduğu mutluluğu belirten Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, “Değerli sanatçımıza tüm Ayvalıklılar ve sanatseverler adına teşekkür ediyorum. Ayla Hanım, Ayvalık ile de çok güzel örtüşen bir insan, sanatının dışında. Babası Giritli. Ben bu plaketi tüm Ayvalık adına veriyorum. Ne mutlu sizin gibi sanatçılarımız var. İyi ki varsınız” dedi.
Ödülü tüm öğrencileri ve festival yapanlar için kabul ettiğini belirten sinema oyuncusu Ayla Algan “Çünkü ben ödül aldığım zaman bir şey oynuyordum. Bir film ödülü aldım mesela, ‘Ah güzel İstanbul’ Avrupa’da. Bir şey yapıyordum yani. Çok teşekkür ederim. Siz benim ölümsüzlüğümsünüz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadri KAYAAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİR AyvalıkAyla AlganAyvalık Kültür Sanat Derneği AYKÜSAD Ayvalık Sanat Derneği ASDAyvalık BelediyesiAyvalık Tiyatro FestivalineAlganaAlganınAyvalık Belediye Başkanı CHPli Rahmi Gençer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24