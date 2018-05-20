Ayvalık'ta annesini boğarak öldürdü

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, annesi Aytekin M.\'yi (62) evinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden Tekin M. (38), polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul’da çalışan Tekin M., bugün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurup, bir süredir kendisinden haber alamadığını söylediği, Ayvalık ilçesinin Zekibey Mahallesi, Değirmenler Sokak, No 17’deki evde tek başına yaşayan annesi Aytekin M’yi, boğazına telefon kablosu dolanmış vaziyette, ölü olarak bulduğunu anlattı. Tekin M’nin ihbarının ardından eve gelen polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarından, Tekin M’nin 2 gün önce annesinin evine girdiği tespit edildi.

İki çocuk annesi Aytekin M’nin küçük oğlu olan Tekin M., poliste çelişkili ifadeler vermesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Sorgusunda, annesiyle aralarında sorunlar olduğunu belirterek, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden Tekin M., gözaltına alındı.

Yaşlı kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Tekin M.’nin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

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