Ayvalık'ta Alevi'ler Cem Evi ve Kültür Merkezi'ne kavuşuyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği\'nce açılması planlanan Cem Evi ve Kültür Merkezi için yer bulundu ve proje çalışmalarına başlandı.

Ayvalık’ta 2009 yılında kurulan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, ilçede Cem Evi ve Kültür Merkezi kurmak için başlattığı çalışma kapsamında, mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’nde olan eski hastane binası içindeki diyaliz merkezi ve tomografi ünitelerinin yer aldığı alanı kiraladı. Belediyenin elinde olan pek çok arazinin metrekare olarak ihtiyaca cevap vermemesi ve bağış şekli dışında kullanımı mümkün olmayan araziler olması nedeniyle yıllardır dillendirdikleri taleplerine gecikmeli yanıt bulduklarını belirten Pir Sultan Abdal Derneği Ayvalık Şube Başkanı Vedat Tekten, Ayvalık ve çevresinde, Alevi inancına mensup yaklaşık 5 bin insan olduğunu söyledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ayvalık Şube Başkanı Vedat Tekten, \"Alevi toplumunun inançsal olarak Sünni İslam ile çelişen pek çok uygulamaları vardır. Kendi ölçümüz, geleneğimiz dahilinde halkımıza hizmetimizi layıkıyla yapabilmek adına inançsal olarak da örgütlülüğümüzü tamamlamamız gerekir. Bunun en baş göstergesi Cem Evi\'ne sahip olmaktır. Cem Evi, Aleviler için hem bir evdir, hem de ibadetini yaptıkları toplandıkları, hakka yürüme vaki olduğunda cenaze hizmetlerinin görüldüğü yerdir. Geçmişte, burada vefat eden canlarımızı halılara sararak memleketlerine göndermek zorunda kaldık. Bu olmazsa olmaz bir ihtiyacımız\" dedi.

Başkan Tekten, “Biz belediyenin 3 yıllığına resmi kiracısıyız. Arsanın tamamından faydalanacak bir şekilde projelendirme yapıyoruz. Belediyenin mülkü olan bina değer açısından büyüyecek ayrıca diğer binayı uygun bir hale dönüştüreceğiz. Ayvalık’taki insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacak. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra tadilat projesi hazırlayacağız. Proje onayından sonra inşaata başlanacak. Proje finansmanı önemli. Dernekler kanununa göre gelir kaynaklarımız oldukça kısıtlı. Bunu kendi insanlarımız arasında dayanışma mantığı ile sağlamaya çalışacağız. Proje olarak 300-400 bin liraya ihtiyaç var. İş adamlarımıza, Ayvalık halkımıza destek olmaları çağrısını zaman içinde yapacağız” diye konuştu.



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