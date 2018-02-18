T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta 55 kaçak göçmen yakalandı

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı

18 Şubat 2018 23:17

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Ayvalık’a bağlı Küçükköy mahallesi Sarımsaklı plajları açıklarında devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şişme lastik botun içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 55 kaçak göçmeni yakaladı. Angola, Senegal ve Suriye uyruklu 55 kaçak, Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada ilaç, battaniye, giyim eşyası ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar arasında bulunan ve kolundan yaralanığı belirlenen bir bebeğe, 112 Acil Sağlık ekibi müdahalede bulundu.
Kaçaklar, yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Başkanlığı’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüsnü EVRENAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİRin AyvalıkYunanistanın Midilli AdasınaSahil Güvenlik KomutanlığıAyvalıkaKüçükköySarımsaklıAyvalık Sahil Güvenlik KomutanlığıAngola SenegalSuriyeAyvalıkın Cunda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24