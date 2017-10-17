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Ayvalık'ta 54 kaçak yakalandı

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriyeli 54 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

17 Ekim 2017 20:04

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye çalışan Suriyeli 54 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah rutin devriye görevinde, Badavut ve Çıplak adaları açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 54 Suriyeli kaçağı yakaladı. Ekipler, aşırı yük yüzünden botun alabora tehlikesi geçirdiğini belirtti. Kurtarılan kaçaklar, Cunda Adası\'ndaki Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Gıda, ilaç ve kıyafet gibi insani yardımların yapıldığı kaçaklar, daha sonra Ayvalık Belediyesi\'ne ait bir otobüsle Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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