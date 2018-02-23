Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Maden Adası’nda, yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 08.00’de Maden Adası’nda 21’i çocuk, 13’ü kadın olmak üzere toplam 53 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu göçmenlerin Maden Adası’na, Pateriça mevkii Gümüşlü koyundan geçtikleri belirlendi.

Kaçaklar, yasal işlem yapılmak üzere Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim etti.



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