T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'ta 53 kaçak göçmen yakalandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Maden Adası’nda, yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı

23 Şubat 2018 22:10

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Maden Adası’nda, yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 08.00’de Maden Adası’nda 21’i çocuk, 13’ü kadın olmak üzere toplam 53 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Suriye uyruklu göçmenlerin Maden Adası’na, Pateriça mevkii Gümüşlü koyundan geçtikleri belirlendi.
Kaçaklar, yasal işlem yapılmak üzere Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadri KAYAAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİRin AyvalıkMaden AdasındaYunanistanın Midilli AdasınaSuriyeSahil Güvenlik KomutanlığıMaden Adasına PateriçaGümüşlüKaçaklarAyvalıkJandarma KomutanlığıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24