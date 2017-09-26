Ayvalık'ta 52 Suriyeli göçmen yakalandı

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye hazırlanan 52 kaçak göçmen, Badavut Kumsalı\'nda yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Badavut Kumsalı\'nda yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmeye hazırlanan 52 kaçak göçmeni bir şişme bota hava basarken yakaladı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu Suriye uyruklu 52 göçmene yemek, su ve ilaç yardımı yapan jandarma ekipleri, kaçakları Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Merkezi\'ne gönderileceği öğrenildi.

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