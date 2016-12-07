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Çevre

Ayvalık'ta 250 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Deniz patlıcanları Uzak Doğu'ya gönderilmek üzere kaçak olarak toplanıyor

Fotoğraf: Arşiv

07 Aralık 2016 13:50

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasak olmasına rağmen denizden toplandığı belirlenen 7 çuval içindeki toplam 250 kilo deniz patlıcanına el konulurken iki kişiye 1113’er lira idari para cezası kesildi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası, Namık Kemal Mahallesi, Pateriça Mevkisi’nde yasak olmasına rağmen deniz patlıcanıtoplayan kişiler olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye Ayvalık Su Ürünleri Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle operasyon düzenlendi.

F.B. ve E.K., denizden topladıkları yedi ayrı çucal içindeki toplam 250 kilo deniz patlıcanı ile suçüstü yakalandı. Deniz patlıcanlarına el konulurken F.B. ve E.K.’ye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet ettikleri gerekçesiyle 1113’er lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen deniz patlıcanları Ali Bey Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi’nden denize dökülerek doğal ortamlarına bırakıldı.

Tayvan, Singapur, Hong Kong, Çin ve Kore gibi ülkelerin mutfağında kullanılan deniz patlıcanlarının son dönemde Uzak Doğu’ya gönderilmesi nedeniyle yasak olmasına rağmen yoğun olarak yakalandığı öğrenildi. Bu deniz canlısının sayısındaki azalmanın denizlerdeki yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

 

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