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Ayvalık'ta 1 Mayıs'ta 'Meyhane Emekçileri' yürüdü

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki 1 Mayıs kutlamasında, kendilerine ‘Meyhane Emekçileri’ adını veren grup dikkat çekti

01 Mayıs 2018 19:59

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesindeki 1 Mayıs kutlamasında, kendilerine ‘Meyhane Emekçileri’ adını veren grup dikkat çekti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı\'na kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Halayların çekildiği kutlamada, işçilerin sorunları ve talepleri gündeme getirildi. Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, BES, Eğitim-İş, Belediye-İş, Bağımız Kadın İnisiyatifi, CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı, Emek Partisi, HDP ile ilçedeki çeşitli demokratik kitle örgütü temsilcileri, gençler ve vatandaşların katıldığı programda, kendilerine ‘Meyhane Emekçileri’ adını veren grup dikkat çekti. Eski ve yeni meyhane çalışanlarından oluştuğu öğrenilen grup, kortej yürüyüşüne ‘Laiklik ve özgürlük için ayağa kalk’ yazılı pankartla katıldı.

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