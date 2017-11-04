Ayvalık zeytinyağı panelde tartışıldı

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi\'nde, 13\'üncü Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Şenliği kapsamında düzenlenen \'Ulusal değer: Zeytinyağı, Küresel Hedef: Bütün dünya\' başlıklı panelde zeytinyağında kalite ve tanıtımın artırılması için yapılması gerekenler ele alındı.

13\'üncü Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Şenliği\'nin ikinci gününde ‘Ulusal değer: Zeytinyağı, Küresel Hedef: Bütün dünya\' başlıklı panel düzenlendi. Küçükköy Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi\'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Vahap Munyar üstlendi. Portekiz CEPAAL Alentejo Zeytinyağları Araştırma ve Tanıtım Merkezi Teknik Müdürü Henrique Herculano, Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım, yazar, gezgin, gurme ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu konuşmacı olarak katıldı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı İbrahim Kantarcı, hasat günlerinin gelenekselleştiğini hatta uluslararası bir nitelik kazandığını belirterek, hiç zaman yitirmeden zeytinyağının yurt dışında tanıtılıp pazarlanacağını dile getirdi. Coğrafi işaretin sahte ve taklit ürünlere karşı korurken kırsal kalkınmayı sağladığına, çiftçi gelirlerini yükselttiğine ve istihdam sağladığına dikkat çeken Başkan Kantarcı, şunları söyledi:

\"Avrupa Birliği\'nde coğrafi işaretli ürünlerin korunması konusunda ciddi denetimler yapılırken, aynı zamanda bu ürünleri üretenler çeşitli fonlarla da destekleniyor. Bu ürünleri üretenlerin beş yıl boyunca bazı maliyetleri karşılanıyor. Coğrafi işaret gıda ürünlerine büyük bir katma değer ve koruma sağlıyor. 2006 yılında Türk Patent Enstitüsü\'ne tescil ettirdiğimiz Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşareti\'ni dünya pazarlarına taşımak için de 10 ay önce AB tescili çalışmalarına başladık. Umarım 2018\'in ilk çeyreğinde dosyamızı tamamlayıp resmi müracaatı yapmayı planlıyoruz.\"

\"TARIM BİRİNCİ İŞİMİZ\"

Panelin açılışında konuşan Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, Ayvalık Belediyesi olarak endüstriyel peyzaj olarak UNESCO\'ya başvurduklarını ve geçici miras listesine alındıklarını ifade etti. Ayvalık\'ın bütün güzelliğini UNSECO ile dünyaya tanıtabilmek istediklerini anlatan Gençer, \"1980\'li yıllarda çok hatalar yaptık. Zeytin alanlarında beton binalar yapıldı, oraları kaybettik. Biz sanayileşme yapalım derken tarımı unutamayız, tarım bizim birinci işimiz. Aile ziraatını, küçük çiftçiyi mutlaka desteklemeliyiz. Köylüyü köyünde tutabilmek işimiz olmalı\" dedi.

\"ÜRETİM ARTTI FİYATI DÜŞÜRELİM, YANLIŞINA GİTMEYELİM\"

TÜİK verilerine göre zeytin üretiminin 2 milyon 100 bin ton olmasının tahmin edildiğini belirten Ali Ekber Yıldırım ise \"Önemli bir artış var. Zeytinyağında rekor bir üretim bizi bekliyor. Artan bu üretimin önemli bir bölümünü ihraç etmemiz gerekiyor. Dünyada zeytinyağı üretiminin bu yıl 3 milyon tona yakın olması bekleniyor. Bu sene üretimde dünyada 4\'üncü sırada olacağız. Türkiye için bu dönem önemli bir sınav verilecek. \'Üretim yüksek bu nedenle fiyatı düşürelim\' dersek kırmızı ette yaşadığımızı yaşarız. Üretici ürünün değerini alamaz\" diye konuştu.

\"ZEYTİNYAĞI GELECEĞİN PETROLÜ\"

Ülkesindeki üretim ve marka tescil çalışmalarından bahseden Portekiz CEPAAL Alentejo Zeytinyağları Araştırma ve Tanıtım Merkezi Teknik Müdürü Henrique Herculano da \"Tanıtım önem kazanıyor. Zeytinyağını geleceğin petrolü olarak görüyorum. Birkaç ülke üretecek ve kazanacak. Zeytinyağı petrol gibi zararlı bir ürün değil üstelik\" ifadelerini kullandı.

ÖZEL İSİM ÖNERDİ

Son olarak söz alan Ayhan Sicimoğlu ise zeytinyağına özel bir isim verilmesini önerdi. Sicimoğlu, \"Klasik Ayvalık gibi bir isim bulmak lazım ki her önüne gelen Ayvalık diyemesin. Kendinize yeni bir isim bulun. \'Klasik\', \'has\', \'hakiki\', \'öz\' bilemiyorum. Maalesef bu işler lezzetle bitmiyor, tanıtım meselesi. Bütün balık isimleri Rumcadır. Kökten kopmamamız lazım. Zeytinyağının ana vatanı bizim ülkemiz. Hiçbiri değil. Buna üzülüyorum. Biz bunun farkında değiliz. Bizim etiketimizde şu yazacak: Zeytinyağının ana vatanından geliyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI