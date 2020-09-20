Ayvalık yangını hakkında neler biliniyor?

Balıkesirin Ayvalık ilçesinde Cumartesi akşamı başlayan orman yangını, güçlü rüzgârların da etkisiyle hızla yayılarak geniş bir alanı kapladı.

Pazar günü sabahın ilk saatlerinde yapılan açıklamalarda yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtilse de yaklaşık 40 ila 80 hektar ormanlık alanın yandığı tahmin ediliyor.

Yangın nerede ve nasıl çıktı?

Yetkililerin yaptığı açıklamalarda yangının Ayvalık, Şeytan Sofrası mevkiinde çıktığı ifade edildi.

AYVALIK BELEDİYESİ

Yangın daha sonra güçlü rüzgârların da etkisiyle yayılarak sahil şeridine doğru ilerledi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangının çıkış nedeniyle ilgili "İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir" dendi.

Söndürme çalışmaları nasıl yürütüldü?

Yangının başlayıp hızla yayılmasıyla birlikte bölgedeki itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

AYVALIK BELEDİYESİ

Valilik'ten yapılan açıklamalarda çok sayıda arazöz ve iş makinesinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, 60 arazöz, dört dozer ve 300 itfaiye erinin yangına müdahale ettiğini aktardı.

https://twitter.com/adil_celik10/status/1307442824728768513

Ancak gece koşulları ve güçlü rüzgârların da etkisiyle havadan müdahale ilk aşamada yapılamadı ve ekipler saatlerce çalışmalarına devam etti.

Ayavalık Belediyesi'nden yapılan açıklamalarda da kuvvetli fırtınanın yangına müdahaleyi güçleştirdiği ifade edildi.

https://twitter.com/AYVALIKBELEDIYE/status/1307424609705263108

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve Parti Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise "Gece ve bu rüzgarda meydana gelen bu yangın kesinlikle araştırılacaktır. Kimsenin yanına kar kalmayacaktır" dedi.

Sabah saatlerinde havadan müdahaleyle de yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarına destek verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sabah saatlerinde Twitter'dan paylaştığı mesajda yangının kontrol altına alındığını, can kaybı ya da yaralı olmadığını duyurdu.

https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1307514282213543943

https://twitter.com/bekirpakdemirli/status/1307514285388640257

Ne kadar ormanlık alan yandı?

Balıkesir Valiliği Pazar sabaha karşı yaptığı ilk açıklamada yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığının tahmin edildiğini belirtti.

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Valilik'ten Pazar sabahı yapılan ikinci açıklamada ise 40 hekarlık bir alanın yandığının tespit edildiği ifade edildi.

Sabah saatlerinde havadan çekilen fotoğraflarda yangının ormanlık alanlarda yol açtığı tahribat görüntülendi.

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