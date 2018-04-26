Ayvalık ve Körfez bölgesinde zeytin karasuyu kirliliğine çözüm aranıyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit\'te bir otelde düzenlenen \'Zeytin Karasuyu Kaynaklı Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı\'nda, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı\'daki Nikita Deresi\'nde kirliliğe yol açan zeytin karasuyu konusu ele alındı.

Çalıştaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreteri Hüseyin Deniz, Danışman Aydın Özen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, Balıkesir, Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi, Ayvalık Kent Konseyi, Küçükköy Birlik Dayanışma Derneği, zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Çalıştayın birinci bölümünde, zeytin kara suyunun tarımda kullanımından geri kazanımına kadar konunun detayları ve farklı yönleri ele alındı.

\"KOLLEKTİF BİR ÇALIŞMA İLE BU PROBLEMİ ÇÖZELİM\"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Aydın Özen, \"Altınova’dan başlayarak Altınoluk’a giden alanda bilhassa bir lagün karakterinde olan Ayvalık’taki körfezde mevcut olan kirliliği dikkate aldığımızda, kıyılarımızla ilgili ciddi şekilde çözüm üretebilmemiz amacıyla bu bölgedeki genel etkileşim alanlarını belirlememiz gerekiyordu. Çalışmamızı başlattığımızda önümüzde çok önemli bir problem vardı ki körfez çok ciddi bir şekilde kirlenmişti. En ciddi problem zeytin karasuyu olarak geldi. Ayvalık körfezi neredeyse tümüyle bir türlü düzeltemediğimiz deniz niteliğindeydi. Parametreleri incelerken konunun ulusal medyaya taşınmasıyla cazibe merkezi haline geldi ve biz bu konuyu gündeme almaya karar verdik. Temennilerden ziyade kollektif bir çalışma ile bu problemi çözelim. Eğer burada kıyıları kullanacaksak, eğer burada yaşayacaksak bu çevreyi sağlıklı hale getirme zorunluluğumuz var. İlk üreticiden zeytinyağ işletmecisine, belediye çalışmaları da dahil bir kollektif bir disipline ihtiyacımız var. Her halükarda biz bu işi çözeceğiz\" dedi.

Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, “Zeytini üretmeyin diyemeyiz, yağı üretmeyin diyemeyiz ama bunları üretirken çevreyi kiletmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Masaya yatırılıp çözülmesi gereken bir konu. Biz üzerimize düşeni yapma sözü veriyoruz” diye konuştu.

“ZEYTİNİ İYİ YÖNETEMİYORUZ”

Zeytin karasuyunun su, toprak ve hava kirletici olarak canlıların üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, “Zeytin karasuyunun zeytin potansiyelinin yüksek olmasından dolayı dezavantaj. Zeytinin çok olmasını istiyoruz ama bir de bunu iyi yönetemezsek ki maalesef bugüne kadar iyi yönetememişiz ve avantajlı durum karşımıza dezavantajlı çıkıyor. Yüzeysel sular aracılığıyla derelere ulaşmakta ve kirlilik oluşturmakta. Kimseyi suçlamak istemiyorum bizim için zeytin önemli, yönetiminin iyi yapılması gerekiyor” dedi.

\"DÖNÜŞÜM İÇİN ÜLKE BAZINDA 72 MİLYON LİRA YATIRIM GEREK\"

Çevre Şehircilik Uzmanı Ali Hakan Balman, veriler üzerine karasuyun nasıl yönetileceği üzerine çalışmaların devam ettiğini belirterek, \"Sektörün dağınık yapısı ve küçük, orta ölçekli işletmeler olması nedeniyle atık suyun taşınması ve gazlaştırılmasını gerektiren sistem Türkiye’de uygun değil, en uygun sistem 2 fazlı sisteme geçilmesi. Diğer yöntemlerin uygulanabileceği durumlarda uygulanması sakıncalı değil, 2 faza dönersek tesislerimiz buna uygun mu? İşletmelerde kullanılan dekantörün yüzde 78’i yerli, bunların 2 faza dönüşme uygunluğu yüzde 98 oranında. Belirli bir teşvik ile üreticilerin yüzde 78’i 2 faza geçmeye olumlu bakıyor. Bir işletmede 2 faza dönüşüm için 70 bin lira maliyet çıkıyor. Türkiye bazında 72 milyon liraya yatırımla tüm zeytinyağı işletmeleri 2 fazlı sisteme geçebilir. Balıkesir genelinde bu rakam 2015 verileriyle 7 milyon liraya karşılık geliyor\" dedi.

Oturumun ikinci bölümünde ise, zeytin karasuyunun sıvı gübre olarak kullanılması konusunda yapılan çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

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