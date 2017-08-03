Ayvalık Tabiat Parkı’nı koruyacak mahkeme kararına Danıştay onayı

Türkiye’nin en büyük tabiat parkı olan Ayvalık Tabiat Parkının Mutlak Koruma alanı statüsünü kaldıran 2009 Revizyon Planının iptal davası Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararıyla kesinleşti. Ayvalıklılar tarafından sevinçle karşılanan mahkeme kararı ile koruma statüleri kaldırılarak “sınırlı kullanım statüsü” verilen yerler tekrar mutlak koruma altına alındı.

Zenginlerin iştahını kabarttı

Evrensel'in haberine göre, Ayvalık Tabiat Parkı, yaklaşık 17 bin 950 hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkı olarak 1995 yılında ilan edildi. Daha sonra 2004 yılı Plan Kararları ve Plan Hükümleri ile parkın önemli bir bölümü “Mutlak Koruma Alanı” olarak belirlendi. 2007 yılından sonra ülke zenginlerinden birçok isim bölgede arazi ve mülk almaya başladı.

Tabiat Parkının koruyucu hükümleri yok edilerek, yapılaşmanın, eski eserleri farklı amaçla kullanmanın yolunu açmak üzere “2009 Yılı Revizyon Planı” hazırlandı. “Mutlak Koruma Alanları”nın önemli bir bölümü “Sınırlı Kullanım Alanları”na dönüştürüldü.

Plan değişikliğindeki amaç manastırlarla ilgili yapılan maddede kendini açık ediyordu. Eski plan hükümlerinde manastırlar sadece müze olarak kullanılabilir derken, “Bu yapılara yeni fonksiyon yüklenebilir” maddesi koydurulması dikkat çeken bir ayrıntıydı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkının, Kuzey Ege’de nadiren bozulmamış çok büyük bir alan olması rant değerini yükseltmişti.

Danıştay talana “Dur” dedi

Tabiat Parkı’nın plan değişikliği ile talana açılması girişimine karşı yurttaşlardan ve yaşam savunuculardan tepki gecikmedi. Birçok kurumun katılımı ile oluşturulan Ayvalık Tabiat Parkı Koruma Platformu plan revizyonunu yargıya taşıdı.

Revizyon Planının iptali ve yürütmenin durdurulması amacı ile Danıştay 6. Dairesi’ne açılan davada 2011 yılında “Davanın durumuna ve uyuşmazlığın niteliğine göre taşınmazların yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak bilirkişi raporu alındıktan sonra yeniden karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması” istemi kabul edildi.

Danıştay’ın kararına rağmen Ayışığı manastırındaki çalışmaların 2009 Revize Planı geçerliymiş gibi sürdürülmesi tepki çekti.

Bakanlıkların temyiz talebi reddedildi

Bilirkişi incelemesinin ardından 2012 yılında Danıştay 2009 Yılı Revize Planının yürütmesini kesin olarak durdururken Ayışığı Manastırı mola ve manzara noktası olarak tanımlanarak, tekrar mutlak koruma alanının içine alındı.

Buna karar Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından temyiz edilince dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun önüne gitti. Danıştay’ın en yüksek yargı organı olan DİDDK, geçtiğimiz günlerde açıklanan kararından bakanlıkların temyiz istemlerini yerinde bulmayarak oybirliği ile Danıştay 6. Dairesi’nin kararını onadı.

“Ayvalık için güzel bir kazanım”

Ayvalık Tabiat Parkı Koruma Platformu mahkeme kararının Ayvalık için güzel bir kazanım olduğunu belirterek, “Mutluyuz. Gönüllü Avukatımız Zehra Tuna’ya, dava sürecinde platforma destek veren STK’lara ve Ayvalık halkına çok teşekkür ediyoruz” dedi.