Ayvalık’ta çevre felaketi: Zehirli atıklar Madra Barajı'na taşınıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt köyündeki demir madeninin atık döküm sahası geçen Pazar günü yaşanan yağışlar sonrası bir kez daha çöktü. Madran Barajı yakınlarında bulunan madendeki çökme sonucu maden atıklarının suya karıştığı bildirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye olarak Balıkesir Çevre İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduklarını, göçük nedeniyle tonlarca maden atığının yakındaki dereye taştığını ve derenin taşıdığı bu zehirli atığın da Madra Barajı'na kadar taşındığını söyledi. Ergin, "Sulama amaçlı olarak kullanılan bu barajdan da tarımsal ürünlere karışması ve bu ürünleri kullananların sağlığı için risk oluşturması söz konusudur" uyarısında bulundu.

Pandemi yasaklarının başladığı ilk gün alınan karar ile mera alanlarının Balıkesir İl Mera Komisyonu tarafından Bilfer Madencilik'e devredildiğini hatırlatan Ergin, suya kimyevi madde bulaşıp bulaşmadığının kontrolünü yapmak üzere barajdan alınan numunelerin Balıkesir Çevre İl Müdürlüğü'ne gönderdiklerini, Ayvalık Belediyesi olarak yasal yollar ile de konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Bölgedeki faaliyetini 11 yıldır sürdüren Bifer Demir Zenginleştirme Tesisi'nin atık depolama alanı olarak kullandığı pasa tepesi, geçen yılın Ocak ayında da yoğun yağışın ardından çökmüştü.

"Proje ruhsatı iptal edilsin" çağrısı

Çevre örgütleri Ayvalık'ta yaşanan ikinci çökme olayına tepki gösterdi. Kazdağları İstanbul Dayanışması'nın sosyal medya hesabından dereye karışan atıkların drone görüntüleri paylaşılarak "Zehirli atıklar Dikili, Bergama, Ayvalık ve Altınova ilçelerinin tarım suyunu karşılayan Madra Barajı’na yani besin zincirine karıştı" denildi.

Ayvalık Tabiat Platformu'ndan yapılan açıklamada da yetkililere ''Madra Barajı ve civar suların tahlillerini yaparak sonuçları kamuoyuyla paylaşma'' çağrısı yapıldı. Açıklamada, Ayazmant Demir Madeni Projesi ruhsatının iptal edilerek madenin acilen kapatılması talebi dile getirildi.

DW,ANKA/SÖ,HS

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