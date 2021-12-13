Ayvalık’ta atık dağı çöktü, dereye ağır metal doldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü yakınlarındaki Bilfer Madencilik tarafından işletilen demir cevheri zenginleştirme tesisine ait atıkların toplandığı dağının çöktüğü belirtildi. Ağır metallerin bölgenin suluma ihtiyacını karşılayan dereye attığı kaydedildi.

19 Kasım’da Giresun Şebinkarahisar’da Yıldızlar Holding'e bağlı Nesko Madencilik AŞ’ye ait maden atıklarının depolandığı flotasyon tesislerindeki havuzlarının patlayıp binlerce ton zehirli çamurun Kılıçkaya Barajı ve Kelkit Irmağı’na karışmasının ardından, başka bir madende daha atık depolama alanı çöktü.

Diken’de yer alan habere göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Karaayıt Köyü yakınlarındaki Bilfer Madencilik tarafından işletilen ve sürekli kapasite artıran demir cevheri zenginleştirme tesisine ait depolama alanında atık dağı çöktü ve dereye ağır metal doldu.

Bu yılın başında yine aynı madende atık depolama alanı çökmüş ve zehirli atıklar Madra Barajı’na bağlanan dereye dolmuştu. Şirket atık depolama alanının çevresine beton bloklar koyarak önlem aldığını açıklamıştı.

Karaayıt’ta atık madeninin yeniden çökmesiyle beraber atık yığını içindeki ağır metaller dere suyuna karıştı. Söz konusu dere bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda Ayvalık için ilerde içme suyu sağlaması da hedeflenen Madra Barajı’nı besliyor.

Karaaayıt Köyü’nün meralarına el konarak işletilen madenin açık ocak kısmı yıllardır ÇED’den muaf işletiliyor.