Ayvalık plajını atlı jandarma koruyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerli hal ile ilçeye gelen yerli yabancı turistleri hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur içinde tatil yapmaları amacıyla 'Atlı Jandarma' uygulaması başlatıldı.

13 Haziran'da iki personel, dört eğitimli at ile hayata geçirilen uygulamadan sonra, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Altınova Sahilleri, Patricia Bölgesi ve Jandarma araçlarının girmesine uygun olmayan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, mesire alanlarında hırsızlık olayları büyük ölçüde azaldı. Jandarma vatandaşlara güven telkin ederken, Atlı Jandarma Timi bölge halkının ve turistlerin sempatisini kazandı. Eğitimli atlar ilgi odağı oldu. Turistlerin, atlı jandarmalarla fotoğraf çektirdikleri görüldü.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Atlı Jandarma Uygulaması'nın Balıkesir'de ilk kez denenmesine rağmen olumlu sonuçlar elde edildiği bildirdi. Atlı jandarmanın haftanın 5.5 günü, 4-5 saat görev yaptığı, dört atın dinlendirilmek üzere ikişer ikişer kullanıldığı, personelin bir gün izin yaptığı, atların bakımına da bir gün ayrıldığı açıklandı. Gelecek yıl, tim sayısının ikiye çıkarılacağı, Kazdağları bölgesinde de uygulamanın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Atlar ilgi odağı oldu

Ayvalık'ın, Sarımsaklı Plajları, Şeytan Sofrası, Altınova Sahilleri, Patricia Bölgesi ve motorlu Jandarma araçlarının girmediği Ayvalık Adaları Tabiat Parkları'nda tatil yapan yerli ve yabancı turistler, geçtiğimiz yıllarda, Atlı Jandarma Timi'nin olmadığı dönemde, otomobillerde sık sık hırsızlık olayları yaşandığını bildirdi.

Hırsızlık olayları nedeniyle tedirgin olduklarını, araçlarını sürekli kontrol etmek için plajdan ayrıldıklarını, eşyalarını çaldırmamak için tek tek denize girdiklerini hatırlatan tatilciler, uygulamanın bu yıl başlamasıyla birlikte derin bir nefes aldıklarını da kaydetti.

Atlı jandarma uygulamasının 20 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi