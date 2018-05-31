T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp rüşvet suçlamasıyla tutuklandı

Kadir KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp tutuklandı

31 Mayıs 2018 02:41

Kadir KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp tutuklandı.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Ayvalık Liman Başkanı Asım Özalp\'i rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen ve burada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Özalp, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadir KAYAAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİRdeAyvalık Liman Başkanı AsımAyvalıkEmniyet MüdürlüğüKaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele KOM Büro AmirliğiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24