Ayvalık Belediye Başkanı'ndan yazlıkçılara uyarı: Lütfen gelmeyin, ilçedeki sağlık kapasitesi kısıtlı

Balıkesir’in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen aranın 30 Nisan’a kadar uzatılmasının ardından ilçede yazlığı bulunan birçok ailenin yazlıklarına gitmesine karşı uyarılarda bulundu.

Ayvalık’ın kış nüfusu olan 70 bin kişiye göre belediye ve sağlık hizmetlerinin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, yazlıkçılara kritik günleri aşmadan Ayvalık’a gelmemeleri çağrısında bulundu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık Belediyesi’nin kısıtlı imkân ve personel sayısıyla hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Belediyemizin yanı sıra ilçemizin sağlık alanındaki kapasitesi de belli. Değerli halkımızdan özellikle şunu istiyorum. Lütfen, bu bir tatil değildir. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır.

Herkes bulunduğu ve kayıtlı olduğu ikametgâhında kalsın. Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız; ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık’a, ‘Benim burada evim var’ diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi’nin bütçesi belli.

Mart ve Nisan aylarında Ayvalık Belediyesi’nin personel sayısı belli Ayvalık’ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden de lütfen bulunduğunu kentlerde kalın.

Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra yine iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık’ta buluşacağız. Bu duygularla, bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor."

(İHA)