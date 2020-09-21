Ayvalık Belediye Başkanı Ergin: Yanan alanların bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmeyiz

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, önceki akşam çıkan orman yangınının ilk belirlemelere göre elektrik nakil hatlarından kaynaklı olabileceğini belirtilirken, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "alanın bir karışını bile aç gözlü rantçılara teslim etmeyeceklerini" söyledi.

Ergin, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki Toka Otel mevkiinden başlayıp, fırtınanın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının gece çıkmasının olumsuz koşulları beraberinde getirdiğini belirtti.

Gece yarısı kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 40 hektar ormanlık alan yandı.