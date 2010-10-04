Ayvaların bol olması kışın sert geçeceğini işaret etti

T24 - Çiftçiler ayvanın bu yıl bol olmasını, kış mevsimin sert geçeceğinin habercisi olarak yorumladı. Aşırı sıcak yaz döneminden sonra havaların birden soğması, ayva ağaçlarının bol meyva vermesi, bu yıl kış mevsiminin oldukça sert ve yağışlı geçeceğinin habercisi olarak nitelendirildi.



Ankara'nın Elmadağ İlçesi ile bölgede ayva ağaçlarının bol verimli olması, yaşlıların tabiri ile sert ve bol yağışlı kış mevsimi olacağı ifade edildi. Ayvanın bol olması, kış mevsiminin sert ve yağışlı geçeceğinin habbercisi olduğunu belirten 72 yaşındaki Seyit Yılmaz, şöyle dedi:



“Geçmişte büyüklerimiz ayva bol oldumu sert ve çetin bir kış yaşanacağını söylerlerdi. Küresel ısınma ile çok sıcak geçen yaz mevsiminden sonra sert bir kış geçeceği inacındayım. Bunun göstergesi, ayva ağaçlarının bol meyva vermesi ile havaların birden soğuması, yağışların başlaması, çetin bir kış yaşanacağına dair geçmişteki yaşayan insanların deneyimlerine dayanarak ifade ediyorum.”





