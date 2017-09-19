Ayvacık'taki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde geçen 6 Şubat\'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören veya yıkılanlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 205 konutun yapımına başladı. Temeli atılan 106 metrekare büyüklüğündeki konutların tamamlanma süresi 6 ay olmasına karşın, evlerin yılbaşına kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Ayvacık\'ta geçen 6 Şubat\'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık\'ın birçok köyünde bin 71 ağır hasarlı yapı tespit etti. Yeni yapılacak evler için talep toplandı. Komisyonda hak sahipleri belirlendi. Bu doğrultuda AFAD Başkanlığı, hazine arazileri üzerine yapılacak 205 konutun projesini 8 Eylül 2017\'de TOKİ\'ye ihale etti. Konutlardan 116\'sı Yukarıköy Köyü\'ne, 16\'sı Gülpınar\'ın Kızılkeçili Mahallesi\'ne, 20\'si Bektaş Köyü\'ne, 28\'i Çamkalabak Köyü\'nün Çamtepe Mahallesi\'ne, 25\'i ise Çamkabalak Köyü\'nün Çamiçi Mahallesi\'ne yapılacak. Depremzedelerin merakla beklediği yeni evlerin yapımına ise Yukarıköy Köyü\'nde başladı. Tek katlı ve brüt 106 metrekare büyüklüğünde olacak evlerde 3 oda, 1 salon, mutfak ve banyo yer alacak. TOKİ, 205 konutu 6 ay içerisinde tamamlayacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahipleri, ilk 2 yılı ödemesiz, 20 yıl vadeli faizsiz kredi ile yeni evlerine sahip olacak. Evlerin fiyatları ise daha sonra belli olacak. Talep doğrultusunda bölgede depremzedeler için yapılacak evlerin sayısı 500\'ü bulacak. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, \"6 Şubat günü meydana gelen depremden sonra evleri hasar gören köylülerimiz önce çadırlara, daha sonra konteyner evlere yerleşmişti. O gün bu gündür devletimiz yaraları sarmak için çok hummalı bir çalışma yaptı. Yukarıköy Köyü\'nde 98 dönümlük hazine arazisi üzerine köylülerin yaşayabileceği konutları planladı. Öncelik olarak evleri büyük hasar gören vatandaşlar belirlendi. Toplamda 500 ev tespit edildi. Şuan 4 köyde 205 konutun yapımına başlandı. Bu evler 3 oda 1 salon olacak. 106 metrekare bir kapalı alanı olacak. Bahçesiyle birlikte 500 metrekare bir alana sahip olacaklar. Yılbaşına kadar da bu evlerin bitmesi planlanıyor. Hava şartları da iyi gidiyor. Sayın Başbakanımız da buraya geldiğinde yılbaşında evleriniz teslim edilecek demişti. Gördüğünüz gibi inşaatlar devam ediyor. Köylülerimiz de evlerine kavuşacak. Sabrettiler, beklediler, şimdi de çok mutlular\" dedi. Yukarıköy Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş ise, \"Köyümüze 116 ev yapılacak. Bu evlerin yapımına başlandı. Köyümüzün 2 mahallesi var. Onları da buraya taşıyacağız. Köyümüzde herkes mutlu. Evlerimiz yapılamayacak falan dediler bize ama bak şimdi yapımına başlandı. İlk etapta 116 konut yapılacak köyümüze ama bu ileride 200\'e yaklaşabilir\" dedi.

Evleri ağır hasar gören ya da yıkılan depremzedeler, 6 Şubat\'tan bu yana AFAD tarafından köylerde oluşturulan konteyner kentlerdeki konteyner evlerde yaşamlarını sürdürüyor.



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