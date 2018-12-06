Ayvacık'ta köylülerin 41 yıl sonra gelen tapu sevinci

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bilaller köyü camisinin yapımı için köy muhtarlığı tarafından 1977 yılında bağış makbuzu karşılığı satışa sunulan arsaların tapuları, 41 yıl sonra hak sahiplerine verildi.

Ayvacık ilçesi Bilaller köyünde, 1977 yılında köy camisinin yapımı için köye ait 11 arsa, ihtiyar heyeti kararıyla bağış makbuzu karşılığında satışa sunuldu. Köy halkı tarafından satın alınan arsalardan elde edilen gelir ile köy camisi yaptırıldı. Fakat satışlar, o dönemin Ayvacık Kaymakamlığı tarafından bağış makbuzuyla yapılamayacağı gerekçesiyle resmiyet kazanmadı. Köy Muhtarlığı, bağış makbuzlarını köylülerden geri topladı. Arsaları alan köylülerin verdikleri paralar ile köyün camisi yapılırken, hak sahibi olduğunu iddia eden köylüler tapularını alamadı. Arsa sahipleri, yıllardır köy muhtarlığından sorunun çözüme kavuşturulması bekledi. Sonunda şu anki muhtar Ahmet Güler, arsaları usulüne uygun şekilde ihaleye çıkarıp, o dönemde satın alan köylülere satışını gerçekleştirdi. Ardından da tapularını dağıttı. Köylüler, 41 yıl sonra tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

\'CAMİ YAPIMI İÇİN VATANDAŞTAN PARA ALINMIŞ\'

Bilaller Köyü Muhtarı Ahmet Güler, köydeki tapu sorununu 41 yıl sonra çözüme kavuşturduklarını belirterek, \"O dönemin köy ihtiyar heyeti karar alarak, bağış makbuzu karşılığı arsaların satışını yapmış. 1977 yılında yapılan bu satışlar, yine o dönemin kaymakamının, \'bağış makbuzuyla satış yapılmaz\' demesi üzerine tamamlanamamış. Tapusuz arsalar için yaptığım araştırmalar neticesinde köy muhtarlığı arşivinde böyle bir satışın gerçekleşmediği görerek harekete geçtik. Ama cami yapımı için vatandaşlardan bu para alınmış. Onlarda haklı olarak bu araziler üzerine 41 sene önce yaşam alanları kurmuş. Zaman geçtikçe bu sorun kanayan yaraya dönmüş. Devletimiz, bizim yanımızda olarak tapusu olmayan arsalar konusunda çok yardımcı oldu. Bilaller köyü muhtarlığı olarak, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik’in destekleriyle mağdur duruma düşen vatandaşlarımıza bu yerleri usulüne uygun ihaleye çıkararak satışını yapıp, tapuları teslim ettik\" dedi.

\'41 YIL SONRA TAPULARINI ALMANIN SEVİNCİNİ YAŞADILAR\'

41 yıl sonra tapusunu aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden hak sahiplerinden Nurhan Taşkın, \"Bu güne kadar bu yerlerle ilgili bize ait olduğunu gösteren ne belge ne de köy senedimiz vardı. Ama biz bu yerlerin parasını köyümüze ödedik. 41 senedir süren bu davamız sonuçlandı. Çok mutluyuz. Bugünde tapularımızı aldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin\" diye konuştu.

Bilaller köyünde hak sahiplerinden Hakkı Akça ise \"1977 senesinde işlevini yitirmiş ve kullanılmaz hale gelen camimizi yıktık. Camiyi yaptırmak içinde köyde bulanan arsalar parsellendi. Parsellenen yerlerden bizde aldık. 1980 senesinde köyümüze kadastro geldi. Daha sonra bu yerlerle ilgili yetkili makamlar, \'size bu yerlerin tapusun vereceğiz\' dediler. Biz de o günden bu güne kadar hep tapu gelecek diye bekledik, ama gelmedi. Muhtarımız Ahmet Güler\'e çok teşekkür ediyoruz. 41 yıl sonra bizi tapu sahibi yaptı\" dedi.



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