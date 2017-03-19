Ayvacık'ta korkutan deprem

6 Şubat tarihinde 5.3 şiddetinde depremin yaşandığı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'inci yıl dönümünde yeni bir sarsıntı yaşandı. Merkez üssü Yukarıköy olan 3.8 şiddetindeki depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.

Ayvacık Yukarıköy'de halka seslenecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın miting alanına gelmesine dakikalar kala yaşanan deprem başta depremzedeler olmak üzere miting nedeniyle bölgeye gelen herkesi korkuttu. Deprem sırasında kapalı alanlarda bulunanlar koşarak dışarıya çıktı. Depremden 10 dakika sonra bölgeye gelen Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık otobüsünün üzerinden halka seslendi. 2017 yılının sonuna kadar yaraların sarılıp yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılacağının müjdesini veren Başbakan, daha sonra konteynerleri gezip depremzedeler ile bir araya geldi.