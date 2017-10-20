Ayvacık'ta kaçış hazırlığındaki 40 Suriyeli yakalandı

İpek GÜNEY/ AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığındaki 40 Suriyeli jandarma tarafından yakalandı.

Bugün sabah saatlerinde, devriye görevi yapan Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçikaya Köyü\'nde kırsal alanda Yunan adalarına kaçış hazırlığında olan bir grup olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Suriyeli\'yi yakaladı.

Minibüslere bindirilip, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen Suriyeliler\'e, insani yardım yapıldı. Kimlik tespitlerinin ardından 40 Suriyeli\'nin Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği bildirildi.

FOTOĞRAF