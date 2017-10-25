Ayvacık'ta kaçış hazırlığında 41 Suriyeli yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale) (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 41 Suriyeli, jandarma tarafından yakalandı.

Bölgede yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Koruoba Köyü sahilindeki bir ev inşaatında, bir grubun yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş için beklediğini tespit etti. Dün akşam saatlerinde jandarma tarafından, inşaata operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Suriyeli yakalandı. Yakalanan Suriyeliler, iki minibüse bindirilerek, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Suriyeliler\'in Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği bildirildi.



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