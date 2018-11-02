Ayvacık'ta depremzedeler konutlarına kavuştu

Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yaptırılan ilk etaptaki 205 konut, törenle sahiplerine teslim edildi. Törene katılan Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, \"Yaklaşık 1 yıllık zamanda bu bölgenin mimarisine uyan az katlı, örnek diyeceğimiz deprem konutlarını Ayvacık halkımıza kazandırmış oluyoruz\" dedi.

Ayvacık\'ta, depremzede vatandaşlar için yapılan 1\'inci etaptaki 205 konutun anahtar teslimi için tören düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Ünal Şahin, protokol üyeleri ve Yukarıköy sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Ayvacık depreminde yaşananları anlatan fotoğrafların yer aldığı slayt gösterimi ile devam etti. Ardından Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şehin ile AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, 6 Şubat 2017\'de meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmaları anlattı.

Törende konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bu topraklara hizmet etmekten, bu insanlarla beraber yol yürümekten çok büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduklarını söyledi. Bugün bir sözlerini daha yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını belirten Bülent Turan, şöyle konuştu:

\"O acı depremden sonra devletimizin, başta Valimiz olmak üzere tüm kurumlarıyla, daha depremin sabahında burada olması çok kıymetliydi. Bugün villa kalitesinde köy evlerimizde, AFAD\'ın öncülüğünde bu temellerin atılmasına ve şimdi de açılmasına şahitlik ediyoruz. Allah bir daha göstermesin. İlk etapta 205 evimizin teslimi yapıldığı gibi diğer etaplara TOKİ ile beraber başlıyoruz. Nerede ne söz vermişsek inşallah yerine getireceğiz.\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 40 milyon lira bedelli 205 afet konutunun açılışı için bir araya geldiklerini ifade etti. Çanakkale\'nin, Ayvacık\'ın ve bölgenin kahramanlıklarıyla, destanlarıyla adını tarihe her zaman altın harflerle yazdırdığını kaydeden Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:

\"6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen depremde yaklaşık 1071 konutumuz bu depremlerden az veya orta hasarlı olarak zarar gördüler. Hemen akabinde tüm dünyaya elini uzatan, mazlumun yanında olan AFAD, Kızılay, bir an önce buraya geldiler. Yapılması gereken her işi camisinden sosyal alanına, çadır kent, konteyner kente kadar yaklaşık 4 bin vatandaşımıza hizmet verdiler. Çok kısa zamanda da bu çadır ve konteyner kentlerin de yapımını gerçekleştirdiler. Giyim ve gıdayla alakalı yardımlar ilgili kurumlarca yapıldı. Tabii bundan sonra yapılması gereken neydi? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konutların kalıcı konutlara dönüşmesi gerekiyordu. Bu talimatla birlikte AFAD ve TOKİ Başkanlığımız hızlı bir çalışmayla Eylül ayında buraya ilişkin projelerini geliştirdiler ve ihaleyi gerçekleştirdiler. Ve bugün 205 konutun, yaklaşık 1 yıllık zamanda bu bölgenin mimarisine uyan, az katlı, örnek diyeceğimiz deprem konutlarını Ayvacık halkımıza kazandırmış oluyoruz.\"

Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul\'da dünyanın en büyük havalimanının açılışının gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Kurum, \"Dünyanın en büyük havalimanı olacak, şu anda 90 milyon kapasiteli, ileri süreçte 200 milyon kapasiteye çıkacak ve Türkiye\'yi bölgesel anlamda merkez haline getirecek havalimanını açtık. Bu proje esnasında bu havalimanıyla ilgili bütün herkes, bütün Avrupa, bütün dünya, \'bunu yapamazlar, bu projeyi bitiremezler\' gibi birçok söylemlerde bulundular. Ama biz 29 Ekim\'de 3\'üncü havalimanımızı açtık. Ve Avrupa\'da gazete manşetlerinde, \'Türkler bu havalimanını nasıl yaptı?\' dediler. Biz inandıkça, biz bir oldukça her şeyi yaparız\" dedi.

Bakan Kurum, konutların teslim töreninin ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte 100 numaralı afet konutunda incelemelerde bulundu.



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