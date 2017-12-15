Ayvacık'ta 30 Afgan kaçak yakalandı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 30 Afgan yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Büyükhusun köyü sahilindeki zeytinlik alanda bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını öğrenince bu sabah operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 30 kaçak, operasyonla yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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