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Ayvacık'ta 2 ayrı bottaki 80 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 80 kaçak, sahil güvenlik tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonla yakal

29 Ağustos 2017 22:34

Dilara ERDİNÇ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu toplam 80 kaçak, sahil güvenlik tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık\'ın Bademli Köyü açıklarında, lastik botta kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye SAGET-35 botu sevk edildi. Midilli Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye ve Kongo uyruklu toplam 53 kaçak yakalanarak, sahil güvenlik botuna alındı. Aynı saatlerde Sivrice Burnu\'nun güneyinde de lastik botla Midilli\'ye geçmeye çalışan kaçaklar olduğu tespit edildi. Buraya da TCSG-8 Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. 1\'i Suriye diğerleri Afganistan uyruklu toplam 27 kaçak yakalandı.
Her iki operasyonda yakalanan toplam 80 kaçak, Küçükkuyu Beldesi\'ndeki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Burada yiyecek, giyecek ve kişisel bakım malzemeleri dağıtılan kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından Ayvacık İlçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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