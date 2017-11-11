Ayvacık'ta 16 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 16 kişi yakalandı.

Ayvacık İlçesi Kadırga Burnu mevkiinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, lastik botla denize açılan bir grup kaçağı tespit etti. Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isterken botlarının su aldığı ve zor durumda kaldıkları belirlenen kaçaklar, kurtarıldı. 4\'ü çocuk, 4\'ü kadın toplam 16 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-80 Botu ile Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. Burada kaçaklara, giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.



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