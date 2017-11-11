T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvacık'ta 16 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 16 kişi yakalandı

11 Kasım 2017 15:47

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 16 kişi yakalandı.
Ayvacık İlçesi Kadırga Burnu mevkiinde devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, lastik botla denize açılan bir grup kaçağı tespit etti. Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isterken botlarının su aldığı ve zor durumda kaldıkları belirlenen kaçaklar, kurtarıldı. 4\'ü çocuk, 4\'ü kadın toplam 16 Afganistan uyruklu kaçak, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG-80 Botu ile Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. Burada kaçaklara, giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dilara ERDİNÇKÜÇÜKKUYUDHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıAfganistanKadırga BurnuSahil Güvenlik KomutanlığıTCSG80 BotuKüçükkuyu Sahil Güvenlik KarakoluBuradaAyvacık Yabancılar Geri Gönderme MerkeziFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24