Ayvacıklı depremzedelerin evlerinin yapımı sürüyor

ÇANAKKALE, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çanakkale\'nin Ayvacık İlçesi\'nde geçen 6 Şubat\'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören veya yıkılanlar için yaptırılan 205 konutun inşası sürüyor.

Ayvacık\'ta geçen 6 Şubat\'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası başta Yukarıköy olmak üzere 36 yerleşim biriminde toplam 1071 konutta ağır hasar meydana geldi. AFAD Başkanlığı\'nca başlatılan iyileştirme çalışmaları kapsamında, konutları ağır hasarlı afetzedeler için başlatılan hak sahipliği süreci tamamlandı. Jeolojik-jeoteknik etütleri ile zemin koşulları için en uygun inşa yöntemi belirlenerek kalıcı afet konutlarının yapımına ise, 1 ay önce başlandı. Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, şöyle dedi:

\"Yaklaşan kış şartlarında afetzede vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için afetin ilk gününden beri AFAD olarak, Sayın Valimiz Orhan Tavlı ve Ayvacık Kaymakamımız Hakan Hakyemez ile birlikte bölgede yoğun gayret göstermekteyiz. Eylül ayı içinde ihalesi yapılan ve yer teslimleri gerçekleştirilen kalıcı konutların inşaat çalışmalarını TOKİ hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bir ay gibi kısa bir süre içinde fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 37\'ye yaklaştı. Yapımı devam eden kalıcı konutlar statik olarak son derece dayanıklı, yöresel mimariye uygun ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir.\"

Kalıcı konutların kış ayları bitmeden tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Yılmaz, \"Depremin ardından bölgede kurduğumuz konteynerlere geçici olarak yerleştirildiğimiz afetzede vatandaşlarımızın bir an evvel kendi evlerine yerleşmeleri önceliğimizdir. İnşaatları devam eden kalıcı konutları en kısa sürede bitirerek sahiplerine teslim etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşmaları tek temennimiz\" diye konuştu.

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