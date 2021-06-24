Aytunç Erkin: Kemal Arıkan'ın katilini savunan avukat şimdi de SBK dosyasına bakıyor ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Dermen'in yanında!

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’nin hazırladığı iddianamede dikkati çeken bir ayrıntıya işaret etti.

Geçen günlerde CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın da Türk vatandaşlığı verilmesini sorgulayarak gündeme getirdiği, Sezgin Baran Korkmaz’ın ortağı olduğu belirtilen Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) avukatlığını, 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı öldürmekten müebbet hapis cezası alan Hampig Sasunyan’ın avukatı olan Mark Geragos olduğuna dikkati çekti.

“ABD'deki dava dosyasını (Sezgin Baran Korkmaz/SBK) okuyordum ve… Karşıma şu çıktı: Levon Termendzhyan yani Lev Aslan Dermen'in de avukatı Mark Geragos. Yani… Türk diplomat Kemal Arıkan'ın katilini savunan avukat şimdi de SBK dosyasına bakıyor ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Dermen'in yanında! Nereden nereye?” diyen Erkin, “Peki kim bu Lev Aslan Dermen? SBK sürecinde nasıl bir rol aldı?” sorusunu gündeme getirdi.

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