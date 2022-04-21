Aytunç Erkin: İmamoğlu'nun, MOBESE'yle ilgili "log ve kullanıcı kayıtlarını inceleme" talebi kabul görmemiş

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin olarak verilen "soruşturmaya gerek yok" kararının dayanak gösterildiği rapora ilişkin detaylar paylaştı.

Söz konusu raporun İmamoğlu ile paylaşılmadığına dikkati çeken Erkin, “Ekrem İmamoğlu'nun, ‘MOBESE'yle ilgili log ve kullanıcı kayıtlarının incelenmesini istiyoruz’ talebinin kabul görmediği ve rapora göre bu yönde bir çalışma yapılmadığını öğrendim” dedi.

Erkin log kaydı ile ilgili köşesinde, "bir sistemdeki olayların, saat, kullanıcı adı ve eylem cinsinden otomatik olarak kaydedilmesi işlemi" bilgisini aktardı.

Kemal Polat: Alt yapı ve kullanıcı logları incelenmeli

Erkin, İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat'ın ön inceleme raporuyla ilgili olarak şu ifadelerini aktardı:

“… 027-G-34SRY-0 numaralı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yeterince inceleme yapılmadığını görüyoruz. Bu kameralar, kapalı devre çalışan ve yetkilendirilmiş personel dışında herhangi bir kimsenin erişemeyeceği görüntüler… Alt yapı ve kullanıcı loglarının incelenmesiyle, suç duyurumuza konu görüntülerin elde edildiği direkteki görüntülerin online olarak mı, manuel olarak mı indirildiği… Kim tarafından indirildiği veya servis edildiği ortaya çıkarılmalı. Olay gününe ait görevli bilgilerinden de yararlanılmalı.”

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