Aytun Çıray: İşte YSK Başkanı'nın ‘itilmiş kakılmış' kariyeri

T24 Haber Merkezi

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in devlet dairelerinde namaza ve camiye gidilmesiyle ilgili yaptığı eleştiriye bir kez daha tepki gösterdi.

Daha önce kişisel Twitter hesabından, Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklindeki sözlerini paylaşan Çıray ve "Müsteşarken bana karışan olmadı" yorumunda bulunan Çıray, bu kez da YSK Başkanı’nın biyografisini paylaştı.

Çıray, paylaşımına “İmam Hatip'te okuduğum için itildim kakıldım diyen YSK Başkanı'ın itilmiş kakılmış (!) kariyeri aşağıdadır. Mağdur edebiyatından bıkanların dikkatlerine” notunu düştü.