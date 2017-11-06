Aytun Çıray: Enflasyonun artması demek, kul hakkının yenmesidir

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, \"Enflasyonun artması; gelir dağılımındaki adaletsizliğin artması demek olacaktır. Ve bu bir nevi kul hakkının yenmesidir” dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonrası, İYİ Parti Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çıray, partisinin Başkanlık Divanı’nda Türkiye’nin içinden geçtiği önemli sorunları ve Dünya’da gelişen bazı olayları masaya yatırdıklarını söyledi. Çıray, şöyle dedi:

\"İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak Türkiye’nin önündeki en önemli birkaç sorunlarından önde gelenlerinin başta işsizlik ve enflasyon olmak üzere terör meselesi olduğu konusunda hem fikir olduk. İYİ Parti Türkiye’nin ekonomi yönetimine bu konuda bazı uyarılarını zaman içiresinde yapacaktır. Aynı zamanda da terörün önlenmesi konusunda da üzerine düşen ne varsa bu konuda da her türlü katkıyı vermeye hazırdır.\"

Türkiye’nin enflasyonda artış göstererek çift haneli rakamlara girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Toptan eşya fiyat oranları artışı yüzde 24.3’tür. Toptan eşya fiyatları imalat fiyatlarında da artış yüzde 18.9 gibi çok yüksek rakamlara çıkmıştır. Hem de bunun kış aylarına girerken ortaya çıkmış olması evini dahi ısıtmakta güçlük çeken vatandaşlarımız için ne kadar büyük bir önem arz etmektedir, bunu Türkiye kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Ayrıca unutulmamalıdır ki, enflasyonun artması demek, gelir dağılımındaki adaletsizliğin artması demek olacaktır. Ve bu bir nevi kul hakkının yenmesidir.\"

YENİ SINAV SİSTEMİ

Çıray, TEOG’un iptal edilerek yeni sınav sistemine geçilmesinde gördükleri yanlışları da dile getirerek bazı eleştirilerde bulundu. Çıray, “Yeni sistemde sınav yok denilirken, yeni bir sınav daha getirildi. İddia edilen şeyle ortaya konulan sistem birbiriyle çelişmektedir” diye konuştu.

GAZİLERE SALDIRI

Ankara’da iki gaziye yapılan saldırıyla ilgili de partisinin tepsini açıklayan Çıray, “Bunu şiddet ve nefretle kınıyoruz. Bizim inancımıza göre en yüksek şehitlikten sonraki gazi olan gazilik makamındaki insanlara saldıranlar bu milletin içinden çıkmış olamazlar diye düşünüyoruz” dedi.